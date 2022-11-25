Kız öğrencilerin gizlice görüntülerini çeken doktordan kızdıran sözler: Mesleki konumumdan yararlandım - Son Dakika
Üye Girişi

Kız öğrencilerin gizlice görüntülerini çeken doktordan kızdıran sözler: Mesleki konumumdan yararlandım

25.11.2022 12:35
Kız öğrencilerin gizlice görüntülerini çeken doktordan kızdıran sözler: Mesleki konumumdan yararlandım

Japonya'da sağlık kontrolü yapmak için gittiği ortaokul ve liselerdeki kız öğrencileri gizlice videoya çeken doktor, başka bir taciz suçlamasıyla gözaltına alınınca yakayı ele verdi. Tutuklanan doktor ilk ifadesinde, "Mesleki konumumdan yararlandım" diyerek suçlamaları kabul etti.

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sağlık kontrolü yapmak için gittiği Osaka ve Hyogo eyaletlerindeki ortaokul ve liselerde kız öğrencileri gizlice videoya çeken 34 yaşındaki Hirokazu Sato adlı doktor, 'çocuk pornografisi' yasasını ihlal suçlamasıyla tutuklandı.

14 KIZ ÖĞRENCİNİN GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Haziran ayında Osaka'daki bir yeraltı çarşısında taciz şüphesi ile gözaltına alınan ve serbest kalan Sato'nun cep telefonu ve hafıza kartına inceleme yapılmak üzere el konuldu. Yapılan detaylı incelemede Sato'nun sağlık muayenesinden geçirdiği farklı okullardan 14 kız öğrencinin gizlice görüntülerini çektiği tespit edildi.

"MESLEKİ KONUMUMDAN YARARLANDIM"

Gelişme üzerine dün tutuklanan doktor ilk ifadesinde, "Mesleki konumumdan yararlandım" diyerek suçlamaları kabul etti. Şahsın doktor olarak görev yaptığı diğer okul ve şirketlerde aynı suçu işleyip işlemediğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Çin gemileri Japonya karasularını ihlal etti Çin gemileri Japonya karasularını ihlal etti Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız öğrencilerin gizlice görüntülerini çeken doktordan kızdıran sözler: Mesleki konumumdan yararlandım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:30 Beşiktaşlı yıldızın sevgilisi Antalya'daki dünyaca ünlü etkinlikte podyuma çıkacak
13:28 Doğal gaz faturaları can sıkıyor! İşte faturayı yarı yarıya düşürebilen ipuçları...
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a sert gönderme: Daha bunlar iyi günleriniz
12:16 Bakan Vedat Bilgin asgari ücretteki o senaryoya kapıyı kapattı
12:08 Jorge Jesus, Emre Belözoğlu'nun prensini istedi! Fenerbahçe harekete geçiyor
12:04 Dünya Kupası'nda yüksek tansiyon! İran'ın hocası siyasi soruyu duyunca çılgına döndü
11:56 Çağla Şıkel'in programına konuk olan Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu
11:49 Kentteki tüm esnaflara uyarı! Ciğeri belirlenen fiyatın üzerinde satanlara kapatma cezası gelebilir
11:32 Kız öğrencilerin gizlice görüntülerini çeken doktordan kızdıran sözler: Mesleki konumumdan yararlandım
11:25 Seyit Onbaşı'nın sırtladığı top mermisini sembolize eden figürler 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine konuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 14:03:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kız öğrencilerin gizlice görüntülerini çeken doktordan kızdıran sözler: Mesleki konumumdan yararlandım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement