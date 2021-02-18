Japonya'da konuşlu ABD askerleri için maliyet konusunda anlaşma sağlandı - Son Dakika

Japonya'da konuşlu ABD askerleri için maliyet konusunda anlaşma sağlandı

18.02.2021 08:56
Japonya'da konuşlu ABD askerleri için maliyet konusunda anlaşma sağlandı, System.String[]

Tokyo ve Washington'un, Japonya'da konuşlu ABD askerlerinin maliyetinin paylaşımına dair anlaşma konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Tokyo ve Washington'un, Japonya'da konuşlu ABD askerlerinin maliyetinin paylaşımına dair anlaşma konusunda mutabakata vardığı bildirildi. Japonya 2021 mali yılı için yaklaşık 1.9 milyar dolar ödeyecek.

Japonya topraklarında konuşlu 55 bin Amerika Birleşik Devletleri askerinin maliyet paylaşımını düzenleyen Tokyo-Washington arasındaki Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması'nın süresinin dolmasına kısa bir süre kala süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 31 Mart 2021'de sona erecek mevcut 5 yıllık anlaşmanın yenilenmesine yönelik görüşmelerde Japonya ve ABD'nin prensipte anlaştığı bildirildi. Tokyo'nun 2021 mali yılı için ödeyeceği payın aynı seviyede tutularak yaklaşık 1.9 milyar dolar olacağı ifade edilirken, tarafların mevcut 5 yıllık anlaşmayı 1 yıl uzatan son mutabakata göre 2022 mali yılı ve sonrasını kapsayacak uzun süreli bir anlaşma için müzakerelere devam etme konusunda da mutabık kaldığı öğrenildi. Tokyo ve Washington'un nihai anlaşmayı yakında imzalayacağı kaydedilirken, Japonya'nın Mart ayı sonuna dek anlaşmayı mecliste onaylaması bekleniyor.

TRUMP ELEŞTİRMİŞTİ

ABD'de yapılan son başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump görevdeyken Japonya'dan ülkede konuşlu ABD üsleri için daha fazla ödeme talep etmiş, Japonya'nın zengin bir ülke olması nedeniyle ABD'ye yardım etmesi gerektiği düşüncesini "arkadaşı" olarak nitelendirdiği dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye ilettiğini belirtmişti. O dönem Japonya Baş Kabine Sekreteri olan mevcut Başbakan Yoshihide Suga ise, konu hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Mevcut ikili anlaşmaya dayanarak Japonya'da konuşlu bulunan ABD kuvvetlerinin maliyetini uygun şekilde paylaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÜLKEDE 55 BİN ABD ASKERİ BULUNUYOR

İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan güvenlik anlaşması kapsamında dış tehditlere karşı yaklaşık 55 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Japonya, ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Tokyo-Washington arasındaki Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması kapsamında Japonya ülkede konuşlu ABD askerlerinin maliyetinin bir bölümünü karşılarken, Tokyo'nun payı normal şartlarda 5 yılda bir belirleniyor.

KISA SÜRELİ ANLAŞMA BEKLENİYORDU

Sürece dair Tokyo-Washington arasındaki son müzakereler geçtiğimiz Kasım ayında başlamış, ABD'de yaşanan yönetim değişikliği ve Japonya'daki 2021 yılı bütçe hazırlıkları nedeniyle tarafların bu kez 5 yıllık mutabakat yerine 1 yıllık bir anlaşmayı tercih edebileceği kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da konuşlu ABD askerleri için maliyet konusunda anlaşma sağlandı - Son Dakika


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