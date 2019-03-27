Son Dakika Haberleri: Japonya'da Korkutan Yangın

Japonya'da Korkutan Yangın

1 saat önce

Tokyo'da restoran olarak hizmet veren bir teknede yangın çıktı.

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Tokyo'da restoran olarak hizmet veren bir teknede yangın çıktı.

Tokyo'nun Arakawa Nehri'nde restoran olarak hizmet veren bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Polis, alevlere teslim olan teknede bulunan 4 personelin kaçmayı başardığını söyledi. Bir personelin hafif yaralandığı, birinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, yangının teknede yaşanan şiddetli patlamanın hemen ardından çıktığını söyledi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturma sürüyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:09 Kaynak: İHA

Polis, Tokyo, 3. Sayfa
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