Japonya'da korona endişesi büyüyor - Son Dakika
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Japonya'da korona endişesi büyüyor

12 dakika önce

Japonya'da İmparator Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı tören, korona virüsü riski nedeniyle iptal edildi.

Japonya'da korona endişesi büyüyor, System.String[]

Japonya'da İmparator Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı tören, korona virüsü riski nedeniyle iptal edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da da endişeye neden olan korona virüsü, Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü için yapılacak geleneksel töreni iptal ettirdi. Halka açık etkinliğe binlerce katılımcı bekleyen yetkililer, korona virüsü riskini değerlendirerek iptal kararı aldı. İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Virüsün yayılma riskini göz önüne alarak, her yıl birçok kişinin yan yana katıldığı etkinliği iptal etme kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

HALKI SELAMLAYACAKTI

Japonya'da bir gelenek olan ve 23 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan törende, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun halkı üç kez balkondan selamlaması bekleniyordu.

İKİNCİ İPTAL

İmparatorun doğum günü nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu tören, daha önce 1996'da Peru'daki Japonya Büyükelçiliğinde yaşanan rehine krizi nedeniyle iptal edilmişti. Geçtiğimiz yıl tahtı oğluna devreden Japonya'nın eski imparatoru Akihito'nun halkı son kez selamladığı doğum günü töreni için yaklaşık 82 bin kişi sarayı ziyaret etmişti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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