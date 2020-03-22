Japonya'da korona salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da korona salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise bin 766'ya ulaştı.

Japonya'da korona salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi, System.String[]

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise bin 766'ya ulaştı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü nedeniyle Japonya'da yeni bir ölüm daha kayıtlara geçti. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 44'e yükseldi. Daha önce 2 hafta karantina altında tutulan geminin yolcularından 8'i, Japonya genelindeki eyaletlerde de 35 kişi hayatını kaybetmişti.


Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı da bin 766'ya ulaştı. Karantina gemisinde enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen vakaların sayısı bin 54 oldu.


766 kişi iyileşti


Öte yandan, şimdiye dek 766 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, 61 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:51 Kaynak: İHA

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