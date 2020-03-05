Japonya'da korona vak'ası sayısı bin 36'ya yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da korona vak'ası sayısı bin 36'ya yükseldi

6 saat önce

Japonya'da şimdiye dek tespit edilmiş toplam Korona Virüsü vak'ası sayısının bin 36'ya yükseldiği açıklandı.

Japonya'da korona vak'ası sayısı bin 36'ya yükseldi, System.String[]

Japonya'da şimdiye dek tespit edilmiş toplam Korona Virüsü vak'ası sayısının bin 36'ya yükseldiği açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve eyalet hükumetlerinin verilerine göre, son tespit edilen vak'alar ülke genelindeki toplam vak'a sayısını bin 36'ya taşıdı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 706 yolcu ve mürettebatın toplam vak'a sayısına dahil olduğu belirtilirken, toplam vak'aların 330'unu ise ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirilen vak'alar ve hükumetin daha önce Wuhan'dan tahliye ettiği kişilerin oluşturduğu kaydedildi.


En fazla vak'a Hokkaido'da


Eyaletlere göre dağılımda, Hokkaido 82 vaka ile virüsün en fazla görüldüğü bölge olurken, Hokkaido'yu 49 vak'a ile Aichi izledi. Tokyo'da 44 vak'a tespit edildiği bildirilirken, Kanagawa'dan 31, Osaka'dan da 17 vak'a belirlendi. Diğer vak'alara ise ülke genelindeki farklı eyaletlerden rastlandı. Ayrıca bugün, Batı Japonya'daki Shiga eyaletinde ilk korona virüsü vak'asının tespit edildiği bildirildi.


Durumları ciddi


Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde 58 korona virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Söz konusu hastaların 34'ünün Diamond Princess adlı geminin yolcularından olduğu belirtildi. Solunum desteği alan hastaların tedavisinin yoğun bakım ünitelerinde devam ettiği öğrenildi.


Taburcu edildiler


Ayrıca çarşamba gününe kadar, 181'i Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere toplam 229 hastanın iyileşme göstererek sağlık kuruluşlarından taburcu edildiği vurgulandı.


Bilanço ağırlaşıyor


Son olarak daha önce Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından birinin daha hayatını kaybettiği açıklanmış, gemi yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmişti. Gemi yolcuları haricinde, Japonya'nın farklı bölgelerinden de 6 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vak'alarının toplam sayısı 13'e çıkmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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