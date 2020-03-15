Japonya'da korona vaka sayısı bin 484'e yükseldi - Son Dakika

Japonya'da aynı gün 63 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, sayının bir gün içinde kayda geçen en yüksek vaka sayısı olduğunu, ülkedeki toplam vaka sayısının ise bin 484'e yükseldiğini açıkladı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüsün dün rekor seviyede yayılış göstererek 63 kişide tespit edildiği bildirildi. Sayının ülkede aynı gün içinde karşılaşılan en yüksek vaka sayısı olduğunu belirten yetkililer, toplam vaka sayısının ise bin 484'e yükseldiğini açıkladı. Vakaların 697'sini 2 hafta karantina altında kalan gemideki yolcuların oluşturduğu belirtilirken, gemi dışından bildirilen vaka sayısı ise 773'e yükseldi. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.



Bir kişi daha hayatını kaybetti



Korona virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı da 29'a çıktı. Ölüm vakalarının 7'sini daha önce karantina altına alınan gemideki yolcuların oluşturduğu belirtilirken, gemi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden de 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Öte yandan, ülkede şimdiye dek 525 kişi iyileşme belirtisi göstererek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildi. 46 hastanın sağlık durumları ise ciddiyetini koruyor. - TOKYO