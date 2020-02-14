Japonya'da korona vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika
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Japonya'da korona vakaları artmaya devam ediyor

6 saat önce

Japonya'da yayılmaya devam eden korona virüsünün son olarak ülkenin turistik Okinawa Adası'ndaki bir taksi şoföründe tespit edildiği açıklandı.

Japonya'da korona vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Japonya'da yayılmaya devam eden korona virüsünün son olarak ülkenin turistik Okinawa Adası'ndaki bir taksi şoföründe tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki vaka sayısı 253'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da yayılmaya devam eden korona virüsü, ülkenin turistik Okinawa Adası'na sıçradı. Adadaki kadın bir taksi şoföründe virüse rastlandığını açıklayan yerel otoriteler, 60 yaşlarındaki kadının 1 Şubat'ta adadaki Naha Limanı'na yanaşan ve şu anda Japonya'da karantina altında bulunan Diamond Princess gemisi yolcuları ile temas kurduğundan şüphelenildiğini belirtti.


Risk taşıyan 200 kişiye muayene


Okinawa Valiliği, 1 Şubat'ta Naha Limanı'na yanaşan Diamond Princess gemisinden yaklaşık 2 bin 600 yolcunun indiğinin tahmin edildiğini kaydederken, söz konusu gemi yolcuları ile temas kuran otobüs şoförleri de dahil yaklaşık 200 kişinin tıbbi muayeneden geçirildiği ifade edildi.


Japonya'nın Okinawa Adası'nda doğrulanan son vaka ile ülke geneli vaka sayısı 253'e çıkmış oldu. Japonya'da bugüne dek korona virüsünden 1 kişi hayatını kaybetti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Okinawa Adası, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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