Japonya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika

Japonya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

6 saat önce

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e, ülkedeki toplam vaka sayısı bin 728'e yükseldi.

Japonya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi, System.String[]

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e, ülkedeki toplam vaka sayısı bin 728'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüs Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 8 kişi hayatını kaybederken, gemi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden de 35 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI ARTTI

Ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı ise bin 728'e ulaştı. İki hafta süreyle karantina altında tutulan gemiden 712 yolcunun enfekte olduğu belirtilirken, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bin 16 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.

DURUMLARI CİDDİ

Tedavisi devam eden 61 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 766 kişinin ise iyileşme göstererek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya         
19:19
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi         
18:21
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım         
16:54
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi         
16:42
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak         
16:13
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:00:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]