Japonya'da korona virüs vakalarının sayısı bin 884'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da korona virüs vakalarının sayısı bin 884'e yükseldi - Son Dakika

Japonya'da korona virüs vakalarının sayısı bin 884'e yükseldi

6 saat önce

Nüfusu 126 milyon olan Japonya'da korona virüsü vak'alarının sayısı bin 884'e yükseldi.

Japonya'da korona virüs vakalarının sayısı bin 884'e yükseldi, System.String[]

Nüfusu 126 milyon olan Japonya'da korona virüsü vak'alarının sayısı bin 884'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak'a sayısı bin 884'e yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden bin 172 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.


891 kişi iyileşti


891 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, 65 hastanın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Japonya'da 10'u daha önce karantina altına alınan gemideki yolculardan olmak üzere toplam 52 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:46 Kaynak: İHA

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