Japonya'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

6 saat önce

Japonya'da Korona Virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 40'a ulaşırken, toplam vak'a sayısı bin 675'e yükseldi.

Japonya'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi, System.String[]

Japonya'da Korona Virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 40'a ulaşırken, toplam vak'a sayısı bin 675'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen Korona virüsü (COVID-19) salgını Japonya'da 1 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerden alınan verilere göre, ülkede daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemiden 7 yolcu da dahil olmak üzere toplam 40 kişi Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


Vak'a sayısı artıyor


Ülke genelinde karşılaşılan toplam vak'a sayısı ise bin 675'e ulaştı. Japonya'da iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 712 kişi enfekte olurken, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 963 kişi korona virüsüne yakalandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vak'a sayısına dahil olduğu belirtildi.


766 kişi taburcu edildi


551'i karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 766 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, tedavisi süren bazı hastaların sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:17 Kaynak: İHA

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