Japonya'da korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor - Son Dakika
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Japonya'da korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor

7 saat önce

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Japonya'da korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor, System.String[]

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.


Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), "pandemi" olarak nitelendirildiğini duyurduğu korona virüsü salgını Japonya'da yine can aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Son vak'alarla birlikte Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen ölü sayısı 16'ya yükselirken, ülkede gerçekleşen virüs kaynaklı toplam ölü sayısı da 23'e çıktı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından ise 7 kişi hayatını kaybetmişti.


Vak'a sayısı bin 330'a ulaştı


Japonya'da günden güne artan vaka sayısının da bin 330'a ulaştığı açıklandı. Bin 330 vakanın 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu belirtilirken, ülke genelindeki eyaletlerden ise 620 virüs vak'ası bildirildiği kaydedildi. Hükümetin Çin'in Wuhan kentinden tahliye ettiği 14 hastanın da toplam vak'a sayısına dahil olduğu ifade edildi.


Hokkaido en riskli bölge


Japonya'nın eyaletlerine göre vaka sayılarının dağılımında Hokkaido 118 vaka ile virüsten en fazla etkilenen bölge olurken, onu 104 vaka ile Aichi izledi. Osaka'dan 80, Tokyo'dan 73 kişi korona virüsüne yakalanırken, Kanagawa'dan ise 46 kişi enfekte oldu. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti.


475 kişi iyileşti


Daha önce korona virüsü teşhisi konan hastalardan 475'i ise iyileşme belirtisi göstererek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildi. Tedavisi süren 40 kişinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu aktarıldı. - TOKYO

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
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