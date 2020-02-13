Japonya'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika
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Japonya'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan bir kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm, System.String[]

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsünden dolayı Japonya'da bir kişi hayatını kaybetti. 80'li yaşlarda olduğu belirtilen kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde hayatını kaybettiği açıklandı. Daha önce korona virüsü teşhisi konan kadının ölüm nedeninin ise virüsün neden olduğu zatürre olduğu belirtildi.


Hızla yayılıyor


Yokohama'daki karantina gemisinde vaka sayısının bugün 219'a çıktığı Japonya'da, bir taksi şoförü ve bir doktorun da enfekte olduğu anlaşılmıştı. Ülke genelindeki vaka sayısı 250'yi bulurken, son gerçekleşen ölüm ise korona virüsü kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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