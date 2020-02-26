Japonya'da korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Japonya'da korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

7 saat önce

Japonya'da korona virüsüne yakalanan bir kişi daha zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Japonya'da korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya'da korona virüsüne yakalanan bir kişi daha zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 7'ye yükselirken, toplam vaka sayısının da 875'e çıktığı açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Japonya'da bir kişi daha hayatını kaybetti. 13 Şubat'ta ateş belirtisi göstererek hastaneye kaldırılan bir Tokyo sakininin zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Şahısa 18 Şubat'ta Korona Virüsü teşhisi konulduğu öğrenildi. Son can kaybı ile birlikte ülke genelinde gerçekleşen virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 7'ye yükseldi. Yedi ölüm vakasının 4'ünü Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.


Gemiden yeni vakalar


Öte yandan, Japonya Sağlık Bakanlığı daha önce Korona Virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden 14 kişinin daha virüs taşıdığının tespit edildiğini duyurdu. 14 yeni vakanın beşini yolcuların, dokuzunu ise mürettebatın oluşturduğu açıklandı. Böylece gemiden şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 705'e yükselirken, Japonya genelindeki vaka sayısı da 875'e çıktı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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