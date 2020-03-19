Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 39'a yükseldi.

Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi, System.String[]

Japonya'da korona virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 39'a yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise bin 636'ya ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya'da 1 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükumetlerin verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 39'a yükseldi. Daha önce Diamond Princess adlı karantina gemisinin yolcuları arasından hayatını kaybeden 7 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Vaka sayısı günden güne artıyor

Ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı ise bin 636'ya çıktı. 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından 712 kişi korona virüsüne yakalanırken, Japonya'nın farklı eyaletlerinden ise 924 kişinin enfekte olduğu kaydedildi. Japonya hükumetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

60 hastanın durumu ağır

14'ü Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere toplam 60 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 718 kişinin ise çarşamba günü itibariyle iyileşme belirtisi göstererek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği ifade edildi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:39 Kaynak: İHA

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