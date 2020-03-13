Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 26'ya ulaştı - Son Dakika

Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 26'ya, vak'a sayısı bin 387'ye yükseldi.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen korona virüsü Japonya'da bilançoyu arttırıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükumetlerin verilerine göre 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 26'ya yükseldi. Ölüm vak'alarının 7'sini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 19 ölüm vak'ası bildirildi.



Vak'a sayısında da artış



Japonya'da şu ana kadar tespit edilmiş toplam vak'a sayısı ise bin 387'ye ulaştı. 697 vak'a daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemiden kayda geçerken, Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 676 kişiye virüs bulaştığı belirlendi. Hükumetin Çin'in Wuhan kentinden tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vak'a sayısına dahil olduğu belirtildi. Perşembe günü itibariyle toplam 511 hastanın sağlık kuruluşlarından taburcu edildiği ifade edilirken, tedavisi devam eden 43 hastanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu aktarıldı. - TOKYO