Japonya'da Korona virüsü ölümleri artıyor - Son Dakika
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Japonya'da Korona virüsü ölümleri artıyor

6 saat önce

Japonya'da daha önce Korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemiden 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da Korona virüsü ölümleri artıyor, System.String[]

Japonya'da daha önce Korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemiden 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son ölüm haberleri, ülkede karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 6'ya çıkardı. Daha önce de gemi dışından 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede bugüne dek korona virüsü nedeniyle gerçekleşen ölüm vak'alarının sayısı 11 olarak biliniyor.

VAK'ALARA YENİLERİ EKLENİYOR

Öte yandan, Japonya'dan bugün bildirilen yeni korona virüsü vak'aları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak'a sayısını 939'a çıkardı. Toplam vak'aların 705'ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.

(Burak Ersoy/İHA)

İngiltere, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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