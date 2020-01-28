Japonya'da Korona virüsü vaka sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da Korona virüsü vaka sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Japonya'da Korona virüsü vaka sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Korona virüsü taşıyan 2 kişinin daha tespit edildiğini açıkladı.

Japonya'da Korona virüsü vaka sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Korona virüsü taşıyan 2 kişinin daha tespit edildiğini açıkladı. Böylece ülkedeki vaka sayısı 6'ya yükseldi.


Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Japonya'da 2 kişinin daha Korona virüsü taşıdığının tespit edildiğini doğruladı. Kato açıklamasında, hastalardan birinin salgının merkezi olan Çin'in Wuhan şehrinde kaldığına dair bir kayıt bulunmadığını söyledi. Söz konusu kişinin, Japonya'nın Nara eyaletine Wuhan'dan gelen Çinli turistlere 2 kez şoförlük yapan bir otobüs şoförü olduğu kaydedildi.


Gün geçtikçe artıyor


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Korona virüsü daha önce Japonya'da 4 kişide saptanmış, hastaların tümünün Çin'den geldiği açıklanmıştı. Son vaka ise Wuhan'da bulunmadan enfekte olan Japonya'daki ilk hasta olarak kayıtlara geçti.


Japonya'da Korona virüsü taşıyan kişi sayısı da 6'ya yükselmiş oldu. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Japonya, Kato, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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