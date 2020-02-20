Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 709'a yükseldi - Son Dakika

Japonya'nın Sapporo ve Fukuoka şehirlerinde yeni korona virüsü vakalarının görülmesiyle ülkede tespit edilmiş toplam vaka sayısı 709'a yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle endişe yaşayan Japonya'da, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bugün ülkenin kuzeyindeki Sapporo şehrinden 40'lı yaşlarındaki bir erkekte daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Fukuoka şehrinden 60'lı yaşlarındaki bir erkekte de virüs tespit edildiği bildirildi. Böylece, karantinanın dün itibariyle sona erdiği Diamond Princess adlı yolcu gemisinden görülen 621 vaka dışında, Japonya'nın farklı bölgelerinden bildirilen vaka sayısı 88 oldu. Son gelişmeler, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 709'a çıkardı.

ÖLÜM HABERİ GELMİŞTİ

Şimdiye dek korona virüsünden bir kişinin hayatını kaybettiği Japonya'dan bugün kötü haber gelmiş, geçen hafta karantina gemisindeyken virüs taşıdıkları belirlenen 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ülkede korona virüsü kaynaklı ölüm vakaları 3'e yükselmişti.

(Burak Ersoy/İHA)