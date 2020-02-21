Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 731'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 731'e yükseldi

7 saat önce

Japonya'da tespit edilen yeni korona virüsü vakaları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 731'e çıktı.

Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 731'e yükseldi, System.String[]

Japonya'da tespit edilen yeni korona virüsü vakaları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 731'e çıktı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü ile mücadele eden Japonya'da, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Karantinanın Çarşamba gününden itibaren kademeli olarak sona erdiği Yokohama'daki yolcu gemisindeki 13 kişinin daha korona virüsü taşıdığının kesinleştiği açıklandı. Böylece gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 634'e yükseldi. Ayrıca ülke genelinde, daha önce karantina çalışmalarında görev aldığı belirtilen 2 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 6 yeni vaka daha rapor edildi. Son olarak ise Hokkaido'da 2'si çocuk 3 kişiye korona virüsü teşhisi konduğu açıklandı.


Son gelişmelerle Diamond Princess adlı gemideki vaka sayısı 634'e, ülke genelinde tespit edilmiş toplam vaka sayısı da 731'e çıktı.


Bilanço ağırlaşıyor


Daha önce korona virüsünden 1 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'dan dün kötü haber gelmiş, geçen hafta karantina gemisindeyken virüs taşıdıkları belirlenen 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ülkede korona virüsünden ölenlerin sayısı 3'e yükselmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Çarşamba, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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