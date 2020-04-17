Japonya'da korona virüsü vakaları 10 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da korona virüsü vakaları 10 bini aştı - Son Dakika

Japonya'da korona virüsü vakaları 10 bini aştı

2 saat önce

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 10 bin 9'a yükseldi.

Japonya'da korona virüsü vakaları 10 bini aştı, System.String[]

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 10 bin 9'a yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan öldürücü korona virüs, Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. OHAL'in dün tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203'e yükseldi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, daha önce karantina altına alınan geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişinin haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen ölümlerin sayısı 190'a ulaştı.

Vaka sayısı 10 bini geçti

Ülke genelinde şimdiye dek doğrulanmış vaka sayısı ise 10 bin 9'a çıktı. İki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, farklı eyaletlerden 9 bin 297 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.

Tokyo'da artış sürüyor

Başkent Tokyo'da yerel hükümetin tüm çabalarına rağmen artmaya devam eden vaka sayısı 2 bin 595'e ulaşırken, onu bin 20 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 675 enfeksiyon kayda geçerken, Chiba'da ise 595 kişi virüsten enfekte oldu. Saitama'daki vaka sayısı 564'ü bulurken, diğer vakalar ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi.

Yaklaşık 200 kişinin durumu ağır

Japonya'da korona virüsü tedavisi gören 197 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen kişi sayısının ise bin 563 olduğu ifade edildi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
ABD Savunma Bakanı Esper: "Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız" Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı Belçika'da koronadan ölen kişinin tabutunun fırına verildiği anlar görüntülendi Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Belçika'da koronadan ölen kişinin tabutunun fırına verildiği anlar görüntülendi Belçika'da koronadan ölen kişinin tabutunun fırına verildiği anlar görüntülendi         
11:47
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı         
11:30
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı         
11:03
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak         
11:03
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı         
11:00
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var         
10:57
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak         
10:56
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 378,5 liradan işlem görüyor         
10:54
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor         
10:49
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı         
10:40
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü         
10:30
Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi         
10:26
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin         
10:26
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor         
10:15
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak         
10:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı         
10:01
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi         
10:01
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi         
09:58
Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,95'ten işlem görüyor         
09:58
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır         
09:56
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük         
09:46
Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
09:40
Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına 6 ay hapis cezası Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına 6 ay hapis cezası         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz         
09:37
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok         
09:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek         
09:31
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü         
09:30
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı         
09:13
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor         
09:09
İstanbul Boğazı'ndan İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 12:01:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da korona virüsü vakaları 10 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]