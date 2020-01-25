Japonya'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi

6 saat önce

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsü taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Japonya'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi, System.String[]

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsü taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, Japonya'da endişelerin artmasına neden oluyor. Japonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, ülkede 3. korana virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinden 18 Ocak'ta Japonya'ya geldiği öğrenilen 1 kişide korona virüsüne rastlandığı bildirildi.


Endişe artıyor


Çin'de bu ay başlayacak yeni yıl tatili nedeniyle yoğun Çinli turist bekleyen Japonya'da endişeye neden olan virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Daha önce de Japonya'ya Çin'den geldiği belirlenen 2 kişide korona virüsüne rastlanmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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