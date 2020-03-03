Japonya'da korona virüsü vakası 980'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da korona virüsü vakası 980'e yükseldi

6 saat önce

Japonya'dan bildirilen yeni korona virüsü vakaları ile ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı 980'e yükseldi.

Japonya'da korona virüsü vakası 980'e yükseldi, System.String[]

Japonya'dan bildirilen yeni korona virüsü vakaları ile ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı 980'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre,


farklı eyaletlerden teyit edilen yeni vakalarla ülke genelindeki toplam vaka sayısının 980'e çıktığı açıklandı. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 706 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.


Durumları ciddi


Ülkede şimdiye dek teşhis konan hastalardan 57'sinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, söz konusu hastalardan 34'ünün Diamond Princess adlı karantina gemisinin yolcuları olduğu açıklandı. Pazartesi itibariyle, Diamond Princess gemisinin yolcuları dışındaki 43 hastanın iyileşerek sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi.


Bilanço ağırlaşıyor


Son olarak daha önce Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından birinin daha hayatını kaybettiği açıklanmış, gemi yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmişti. Gemi yolcuları haricinde, Japonya'nın farklı bölgelerinden de 6 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının toplam sayısı 13'e çıkmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:36 Kaynak: İHA
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