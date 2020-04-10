Japonya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 121'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 121'e ulaştı - Son Dakika

Japonya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 121'e ulaştı

6 saat önce

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 6 bin 613'e yükseldi.

Japonya'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 121'e ulaştı, System.String[]

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 6 bin 613'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da 7 eyalette OHAL ilan edilmesine neden korona virüsü pandemisi, ülkede 2 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre 11'i daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere ülkedeki toplam ölü sayısı 121'e yükseldi.


Vaka sayısı artışta


Bugün Japonya genelinde kayda geçen yeni vakalar ise ülkede şu ana kadar tespit edilen vaka sayısını 6 bin 613'e taşıdı. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında ülke genelinde 5 bin 901 yeni vakanın kayda geçtiği açıklandı.


Tokyo hala zirvede


Vaka sayılarının eyaletlere göre dağılımında başkent Tokyo bin 708 kişi ile başı çekmeye devam ederken onu 616 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 412 vaka tespit edilirken Chiba'da da 362 kişi enfekte oldu. Vaka sayısı Hyogo'da 316'ya, Aichi'de 302'ye ulaştı. Vakaların geri kalanı ülke genelindeki diğer eyaletlerden bildirildi.


Sağlık durumları ciddiyetini koruyor


Öte yandan Japonya genelindeki 117 hastanın sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken şu ana kadar virüsün yenen bin 323 kişinin ise tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:21 Kaynak: İHA

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