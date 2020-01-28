Japonya'da Korona virüsünü taşıyanlar zorla hastaneye yatırılabilecek - Son Dakika
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Japonya'da Korona virüsünü taşıyanlar zorla hastaneye yatırılabilecek

7 saat önce

Japonya'da hükümet, "belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar" listesine Korona virüsünü de ekledi.

Japonya'da Korona virüsünü taşıyanlar zorla hastaneye yatırılabilecek, System.String[]

Japonya'da hükümet, "belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar" listesine Korona virüsünü de ekledi. Karara göre, virüsü taşıyan kişiler gerektiğinde zorla hastaneye yatırılabilecek.


Japonya hükümeti tüm dünyada paniğe neden olan öldürücü Korona virüsü ile ilgili kritik bir karara imza atarak, virüsü "belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar" listesine etti. Virüs taşıyan ve virüsün neden olduğu öldürücü zatürre gibi hastalıkların belirtilerini gösteren hastaların gerektiğinde zorla hastaneye yatırılmasının önünü açan karar uyarınca, hastalara belirli süre için çalışmaya ara verme talimatı verilebilecek. Tedavi sürecindeki tüm masraflar ise kamu fonları tarafından karşılanacak.


Testi kabul etmeyene ceza


Havalimanları ve limanlardaki yetkililere enfeksiyon taşıdığından şüphelenilen kişilere test ve tıbbi muayene uygulama hakkı tanıyan karara göre, talebi reddeden kişilere ise ceza verilebilecek. Uygulamanın 7 Şubat'ta resmi olarak yürürlüğe girmesi beklense de, hükümetin zorunlu tedavi süreci ile ilgili hastane masraflarını öncesinde de karşılamayı planladığı belirtiliyor.


2014 sonrasında bir ilk


Japonya'nın riskli bir virüsü 5. kez belirli bulaşıcı hastalıklar listesine dahil ettiği belirtilirken, benzer son kararın ise 2014 yılında Orta Doğu Solunum Sendromu'nun (MERS) yayılması sırasında alındığı ifade ediliyor. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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