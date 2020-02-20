Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yokohama limanında karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki 2 yolcu hayatını kaybetti.

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yokohama limanında karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki 2 yolcu hayatını kaybetti.


Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, 500'den fazla kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği "Diamond Princess" gemisinde 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek yolcu öldü.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:50 
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