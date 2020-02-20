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Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti
7 saat önce
Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yokohama limanında karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki 2 yolcu hayatını kaybetti.
Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yokohama limanında karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki 2 yolcu hayatını kaybetti.
Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, 500'den fazla kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği "Diamond Princess" gemisinde 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek yolcu öldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:50
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