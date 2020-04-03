Ekonomik faaliyetlerin devam ettiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı getirilen önlemler kapsamında Tokyo Valiliği vatandaşlara "evde kal" çağrısına rağmen, yoğun iş saatlerinde birçok kişinin koruyucu maske kullanarak dışarıda olduğu görüldü.