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Japonya'da koronavirüs tedbirleri - "Evde kal" çağrılarına rağmen sokaklar kalabalık
6 saat önce
Ekonomik faaliyetlerin devam ettiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı getirilen önlemler kapsamında Tokyo Valiliği vatandaşlara "evde kal" çağrısına rağmen, yoğun iş saatlerinde birçok kişinin koruyucu maske kullanarak dışarıda olduğu görüldü.
Ekonomik faaliyetlerin devam ettiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı getirilen önlemler kapsamında Tokyo Valiliği vatandaşlara "evde kal" çağrısına rağmen, yoğun iş saatlerinde birçok kişinin koruyucu maske kullanarak dışarıda olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:39 Kaynak: AA
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