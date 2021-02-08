Japonya'da Kovid-19'a karşı 10 eyaletteki OHAL kademeli kaldırılabilir - Son Dakika

Japonya'da Kovid-19'a karşı 10 eyaletteki OHAL kademeli kaldırılabilir

08.02.2021 03:57
Japonya'da Kovid-19'a karşı 10 eyaletteki OHAL kademeli kaldırılabilir, System.String[]

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 10 eyalette uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kademeli kaldırmayı planlıyor.

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 10 eyalette uygulanan olağanüstü hali (OHAL) kademeli kaldırmayı planlıyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Kovid-19 vakalarının düşüş eğilimi gösterdiği eyaletlerde OHAL uygulamasının yürürlükten kaldırılması düşünülüyor.

Bu kapsamda hem vaka düşüşünün sürdürülebilir halde tutulması hem de OHAL'in bazı bölgelerde kaldırılması konusunda hafta içinde Kovid-19 Danışman Heyeti ile görüşülecek.

Görüşme sonrası 10 eyalette sağlık sisteminin son durumu analiz edilecek. Bazı salgın önlemlerinin OHAL kaldırılsa da zaman içinde hafifletileceği kaydedildi.

Öte yandan revize edilerek meclisten geçen salgın önlemlerine uymayanlara para cezasının dahil edildiği yasanın, vaka seyrinin düşürülmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

Yasa bu hafta sonu ülke genelinde yürürlüğe girecek.

Valilerin görüşü alındı

Hafta sonu düzenlenen Ulusal Valiler Birliği (NGA) toplantısında bölgelerdeki vaka durumları ile OHAL'in aşamalı hafifletilmesine yönelik eyalet valilerinin görüşleri alındı.

Kanagawa Valisi Yuji Kuroiwa, toplantıda ceza öngören salgın yasasının temkinli şekilde uygulanması, talep ve ceza yönergelerinin kamuoyu nezdinde anlaşılmasının beklenmesi çağrısı yaptı.

Osaka Valisi Hirofumi Yoşimura da vaka seyrinin hafiflediği kentin bazı bölgelerinde OHAL'in aşamalı kaldırılabileceğini belirtti.

Toplantıda ülke geneli Kovid-19 aşılarının uygulanma takviminin detaylarının ivedilikle kamuoyuna duyurulması çağrısı da yapıldı.

7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette OHAL ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama geçen hafta ülke genelinde 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatılmıştı.

Olağanüstü Hal, Hükümet, Japonya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Kovid-19'a karşı 10 eyaletteki OHAL kademeli kaldırılabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu
Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı         
00:27
İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak         
23:13
TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı         
22:41
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var         
20:45
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş         
16:57
YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü         
15:55
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı Arda Turan'ın derbi zaferi sonrasındaki küfürlü tezahüratı ortaya çıktı         
14:19
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı         
13:09
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu         
12:20
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 04:00:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da Kovid-19'a karşı 10 eyaletteki OHAL kademeli kaldırılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei