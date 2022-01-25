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Japonya'da Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'in 34 eyalete genişletilmesi planlanıyor - Son Dakika

Japonya'da Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'in 34 eyalete genişletilmesi planlanıyor

25.01.2022 07:44
Japonya'da Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'in 34 eyalete genişletilmesi planlanıyor

Japonya, Kovid-19'a karşı 16 eyalette uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) 34 eyalete genişletecek.

Japonya, Kovid-19'a karşı 16 eyalette uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) 34 eyalete genişletecek.

Hükümet, günlük vaka sayısının hafta sonu ilk kez 54 bini aşması sonrası salgınla mücadele önlemlerini artırmayı planlıyor. 1 Ocak 2022'de kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından 3 hafta içinde vakaların 100 kata yakın artması hükümeti hareket geçirdi.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, farklı bölgelerde toplamda 18 eyaletin kısmi OHAL'e dahil etmeyi planladıklarını açıkladı.

Kısmi OHAL'in bölgelerinde "vakaların artış hızının yavaşladığını" kaydeden Kişida, yerel idarelerin test kit kapasitelerini güçlendireceklerini söyledi.

Hükümet bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası alınacak karara göre uygulama 27 Ocak-20 Şubat arası yürürlükte kalacak.

Karar sonrası, 47 eyaletin bulunduğu Japonya'da kısmi OHAL kapsamındaki eyalet sayısı 34'e yükselecek.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.

İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı geçen hafta 2 milyonun üzerine çıkmıştı.

Ülkede vaka sayısı 1 milyonun üzerine, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında yükselmişti.

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Olağanüstü Hal, Japonya, Hükümet, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'in 34 eyalete genişletilmesi planlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'in 34 eyalete genişletilmesi planlanıyor - Son Dakika
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