Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi - Son Dakika

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi

16.05.2021 06:01
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi, System.String[]

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamına dahil edildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamına dahil edildi.

Ülkede, halihazırda Tokyo, Kyoto, Hyogo, Osaka, Aiçi ve Fukuoka eyaletlerinde süren OHAL kapsamına bu sabah itibarıyla Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri de alındı.

Böylelikle OHAL kapsamı, ülke geneli 9 eyalete genişletildi. Tüm bölgelerde OHAL süresi 31 Mayıs'ta sona erecek.

OHAL uygulanan bölgelerde, restoran ve barların en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade ediliyor, alkol satışına ise izin verilmiyor.

Kültürel ve sportif etkinlik yapan yerlerden ise kapasitelerinin yüzde 50'sine kadar müşteri kabul etmeleri isteniyor.

Kurallara riayet etmeyen işletmelere, 300 bin yene (2 bin 750 dolar) kadar ceza kesilebiliyor.

Yarı-OHAL de genişletildi

Ülkede, Saitama, Çiba, Kanagawa, Gifu, Mie, Ehime, Okinawa eyaletlerindeki yarı-OHAL uygulaması ise 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu sabah itibarıyla uygulamaya Gunma, İşikawa ve Kumamoto eyaletleri de dahil edildi. Bu eyaletlerde, yarı-OHAL 13 Haziran'da bitecek.

Yarı-OHAL kapsamında restoran ve barlardan daha erken kapanmaları talep ediliyor. Riayet etmeyenlere 200 bin yene (1825 dolar) kadar ceza verilebiliyor.

Vaka sayısı 680 bini geçti

Öte yandan Başbakan Suga Yoşihide, Ulusal Valiler Birliğinin (NGA) ülke geneli OHAL uygulanması talebini kabul etmedi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 680 bin 242'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 11 bin 490'a yükseldi.

Ülke genelinde 1231 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor         
01:06
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı         
00:05
Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti         
23:49
Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler         
23:10
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak         
18:10
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti         
14:10
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok         
01:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 06:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement