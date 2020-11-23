Japonya'da Kovid-19'dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir - Son Dakika

Japonya'da Kovid-19'dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir

23.11.2020 05:17
Japonya'da Kovid-19'dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir, System.String[]

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke geneli günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası, iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" destekleri askıya alınacak.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke geneli günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası, iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" destekleri askıya alınacak.

Kabinenin Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Üyesi Nişimura Yasutoşi düzenlediği basın toplantısında, Japonya'nın birçok bölgesinde artış trendi göstermesi sonrası yeni tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta ortasından beri 2 bin vakanın altına düşmeyen günlük yeni vaka oranına ve dün itibarıyla ölümlerin 2 bin 1'e ulaştığına dikkati çeken Nişimura, iç turizme yönelik teşvik programlarının kısmen daraltılacağını belirtti.

"Yerel yönetimlerle beraberce yeni politikalar uygulayacağız." diyen Nişimura, tedbirlerin "salgın seyrinin olağan üstü hal şartlarına evrilmeden" derhal alınması gerektiğini vurguladı.

Nişimura, "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" kupon programlarına yönelik kısıtlamalar uygulanacağını kaydederek Japonya Turizm Ajansının (JTA) seyahat ajanslarından riskli yerlere yönelik rezervasyon kabullerini iptal etmesini talep edebileceğini söyledi.

Kyodo ajansına göre, program kapsamında önceden yer ayırtılan seyahatlere yönelik bilet geri ödemesi sağlanacak, spor ve sosyal etkinliklerdeki seyirci kapasiteleri düşürülecek.

Merkezi hükümet, hafta başında düzenlenecek Ulusal Valiler Birliği (NGA) toplantısından tedbirlere ilişkin çıkabilecek tavsiyeleri de bekleyecek.

Ana muhalefetten eleştiri

Kamu yayıncısı NHK'nin hafta sonu programında konuşan NGA Başkanı ve Tokuşima Valisi İizumi Kamon, "Aiçi'de Nagoya ve Hokkaido'da Sapporo kenti" örneğini vererek kampanya desteğinin eyaletler yerine, eyaletler içinde yüksek riskli kentlerde askıya alınmasını tavsiye etti.

Öte yandan, ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDP) lideri Edano Yukio, Hyogo eyaletinde katıldığı toplantıda, vaka artışına karşı alınacak tedbirlerin geciktiğini söyledi.

Başbakan Suga Yoşihide'nin "ekonominin canlandırılması ile salgın yayılımının engellenmesine yönelik denge politikasına" ilişkin Edano, "Yayılımı engelleyebildikten sonra ancak ekonomiyi hareket ettirebileceğiz. Bu konuda net olarak yön değiştirilmelidir." dedi.

Tokyo ve Osaka en önde

Ülke geneli Kovid-19 vaka sayısı 133 bin 829'a, ölü sayısı 2 bin 1'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 37 bin 708'e, Osaka'da 17 bin 649'a çıktı.

Vakalar Kanagawa'da 11 bin 343'e, Aiçi'de 8 bin 831'e, Saitama'da 7 bin 611'e, Hokkaido'da 7 bin 163'e, Çiba'da 6 bin 373'e ulaştı.

Japonya, Turizm, Tokyo, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Kovid-19'dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir - Son Dakika


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