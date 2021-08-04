Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 1800'den fazla işletme iflas etti - Son Dakika

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şubat 2020'den bu yana 1860 işletme iflas etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Teikoku Databank, Şubat 2020'den bu yana iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

Buna göre, ülke genelinde 1860 işletme iflas etti. Bunlar arasında ilk sırada 300'den fazla firmayla yeme içme sektörü bulunuyor.

Son bir yılda 180 inşaat firması, 100 turizm konaklama firması ve 100 gıda toptancısı battı.

Haberde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin dördüncü kez uzatılması nedeniyle iflas sayılarının yükselmeyi sürdüreceğine işaret edildi.