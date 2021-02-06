Japonya'da Kovid-19'un etkisiyle bir yılda binden fazla işletme iflas etti

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bir yılda binden fazla işletme iflas etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Teikoku Databank, Şubat 2020'den beri iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

Buna göre ülke genelinde iflas eden binden fazla işletme arasında ilk sırada 159 firmayla restoran sektörü bulunuyor. Son bir yılda 85 inşaat firması, 78 otel ve pansiyon konaklama firması battı.

Salgının etkisi sonucu her ay yaklaşık yüz işletmenin faaliyetine son verdiği kaydedilerek, 11 eyalette 7 Mart'a kadar uzatılan olağanüstü halin (OHAL) bireylerin harcama kapasitelerini daralttığı bildirildi.