Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 4'e çıktı - Son Dakika

Kyoto Üniversitesinden Prof. Nişiura Hiroşi liderliğindeki uzman heyetin, yeni türe ilişkin hazırladığı raporunda, Omicron varyantının "daha bulaşıcı" olduğunu bildirdi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı açıklamasına göre, başkent Tokyo 'nun doğusundaki Narita Havalimanında Nijerya çıkışlı 50 yaşlarındaki bir yolcuda Omicron varyantı saptandı.

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