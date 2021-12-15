Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantında vaka sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görülen kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkeye ulaşan 4 yolcuda daha Omicron varyantı saptandı.

Yaşları 20 ila 40 arasında değişen yolcular, başkent Tokyo'daki Narita ve Haneda havalimanları ile Osaka kentindeki Kansai Havalimanı'nda tespit edildi.

Yolcuların test ve karantina koşullarına tabi tutulacağı bildirildi. Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 17'ye çıkmış oldu.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, düzenlediği basın toplantısında, "Antivirüs tedbirlerini tam kapsamlı uygulayacağız." demişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 729 bin 404'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 387'ye yükseldi.

Ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.