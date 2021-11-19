Japonya'da Kovid-19 uzun dönem işsizliği artırıyor - Son Dakika

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) uzun dönem işsiz sayısını artırdığı belirtildi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı, 2021 mali yıl son çeyreğinde uzun dönemlik işsiz birey sayısının arttığını bildirdi.

Buna göre Temmuz- Eylül 2021 periyodunda 12 aydan fazladır işsiz durumdaki kişi sayı ortalaması 660 bin olarak kayda geçti.

Bu sayı, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla 180 bin artış gösterdi.

Salgının ülke ekonomisine etkisinin uzun dönem işsiz sayısını tetiklediği kaydedildi.