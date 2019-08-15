Son Dakika Haberleri: Japonya'da Krosa tayfunu
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Japonya'da Krosa tayfunu

1 saat önce

Japonya'nın batı kesimlerinde etkili olmaya başlayan Krosa tayfunu nedeniyle 16 kişi yaralandı, 7 binden fazla kişi tahliye edildi.

Japonya'da Krosa tayfunu, System.String[]
Japonya'nın batı kesimlerinde etkili olmaya başlayan Krosa tayfunu nedeniyle 16 kişi yaralandı, 7 binden fazla kişi tahliye edildi.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Krosa tayfununun Hiroşima bölgesinin Kure şehri yakınlarında karaya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, Japon Denizine doğru ilerlemesi beklenen tayfunun hızının saatte 144 kilometreye kadar ulaştığı ifade edildi.
Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, ülkenin toprak kayması ve sel uyarısı yapılan batı ve güneybatı kesimlerinde 15 bölgede 7 binden fazla kişinin tahliye edildiğini, 8 bölgede tayfun nedeniyle 16 kişinin yaralandığını açıkladı.
Öte yandan, yetkililerin tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 600 bin kişiye tahliye uyarısında bulunduğu bildirildi.
Tayfun nedeniyle Shin-Osaka ile Kokura istasyonları arasındaki tren seferlerinin geçici durdurulduğu ve Okayama, Hiroşima ile Yamaguçi bölgelerindeki yerel tren hizmetlerinin de iptal edileceği belirtildi.
Japon Hava Yolları ve All Nippon Havayolları da bugün 400'den fazla iç ve dış hat uçuşunu iptal etti.
Yerel yetkililer, Oita bölgesinin Kusu kasabasında bir nehrin sularının yükselmesi nedeniyle önceki gün mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 18 kişilik bir grubun kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.
Japonya, Kyodo, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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