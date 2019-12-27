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Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış
6 saat önce
Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda, kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan bağış kampanyasına yapılan yardımlar 30 milyon doları geçti.
Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan kampanyada toplanan bağışlar 30 milyon doları geçti.
Kyoto Valiliği, stüdyonun kararının ardından, cuma günü itibarıyla bağış kampanyasının sonlandırıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:57
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