Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış - Son Dakika Dünya

Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış

6 saat önce

Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda, kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan bağış kampanyasına yapılan yardımlar 30 milyon doları geçti.

Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış, System.String[]

Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan kampanyada toplanan bağışlar 30 milyon doları geçti.


Kyoto Valiliği, stüdyonun kararının ardından, cuma günü itibarıyla bağış kampanyasının sonlandırıldığını duyurdu.

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Japonya, Kyoto, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:57 
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