Japonya'da kuş gribi salgını bir bölgeye daha sıçradı - Son Dakika

Japonya'da kuş gribi salgını bir bölgeye daha sıçradı

06.12.2020 10:37
Japonya'da kuş gribi salgını bir bölgeye daha sıçradı, System.String[]

Japonya'nın Nara eyaletinde bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribine rastlanması nedeniyle 83 bin tavuk itlaf edilecek.

Japonya'nın Nara eyaletinde bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribine rastlanması nedeniyle 83 bin tavuk itlaf edilecek.

Japonya'da toplu kuş gribi vakalarının 2018 yılından sonra tekrar görülmesinin ardından salgın farklı eyaletlere yayılmaya devam ediyor. Son olarak Nara eyaletinin Gojo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını tespit edildi. Daha önce Kagawa, Miyazaki, Hyogo ve Fukuoka'da doğrulanan 15 toplu vakanın ardından Nara'daki salgın nedeniyle yaklaşık 83 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Salgının, söz konusu tesiste dün çok sayıda tavuk ölümünün yaşanması üzerine yapılan testler sonucu fark edildiği öğrenildi. Tesise 10 kilometre mesafede bulunan diğer çiftliklere de tedbir amacıyla bölge dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirildi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de Nara Valiliği'nin talebi üzerine çalışmalara katılmak üzere bölgeye sevk edildi.

Japonya'da Ocak 2018'den bu yana ilk kez 5 Kasım'da Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarının yaşandığı belirtilmişti. Kagawa ile birlikte Hyogo, Fukuoka ve Miyazaki'de etki gösteren salgın toplamda 15 tavuk çiftliğine sıçrarken, on binlerce tavuk telef olmuştu. Son gelişmeyle birlikte bu yıl ülkede tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 16'ya yükselmiş oldu.

-İHA-

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da kuş gribi salgını bir bölgeye daha sıçradı - Son Dakika


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