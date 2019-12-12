Japonya'da mahkeme Google'a arama sonuçlarını silmesi talimatı verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da mahkeme Google'a arama sonuçlarını silmesi talimatı verdi - Son Dakika

Japonya'da mahkeme Google'a arama sonuçlarını silmesi talimatı verdi

6 saat önce

Japonya'da mahkeme cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan, ardından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan kişiyle ilgili çıkan haberlerin internet arama sonuçlarının silinmesine karar verdi.

Japonya'da mahkeme Google'a arama sonuçlarını silmesi talimatı verdi, System.String[]

Japonya'da mahkeme cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan, ardından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan kişiyle ilgili çıkan haberlerin internet arama sonuçlarının silinmesine karar verdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sapporo Bölge Mahkemesi, ABD'li teknoloji şirketi Google'dan 2012'deki cinsel saldırı suçlamasıyla açılan davaya dair haberleri arama motoru kayıtlarından çıkarmasını istedi.

Mahkeme, kararın gerekçesinde Google'da şahsın ismiyle yapılan aramalarda söz konusu haberlerin öncelikli olarak gösterildiğini, bunun hakkında açıklanan davada delil yetersizliğinden beraat eden kişinin itibarını olumsuz etkilediği açıkladı.

Japonya'daki ilk örnek oldu

Karar, Japonya'da mahkemelerin arama motorlarından sonuç silinmesi kararını verdiği ilk örnek oldu.

Ülkede Yüksek Mahkeme 2017'de verdiği kararda, kişisel mahremiyetin korunmasının bilgi edinme hakkından daha hayati olduğu durumlarda arama sonuçlarının sildirilmesi tedbirinin alınabileceğini belirtmişti.

"Unutulma hakkı"

Modern internet hukukunda bir kişinin kendisi ile ilgili olumsuz kişisel bilgilerin internet arama sonuçlarından ve arşiv dizinlerinden kaldırılmasını yasal olarak talep etmesi "unutulma hakkı" olarak adlandırılıyor. Avrupa Birliği ve Arjantin hukukunda "unutulma hakkı"na ilişkin düzenlemeler bulunuyor.

Japonya, Google, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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