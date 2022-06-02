Japonya'da mahkeme, Tomari nükleer santralinin yeniden hizmete alınamayacağına karar verdi - Son Dakika
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Japonya'da mahkeme, Tomari nükleer santralinin yeniden hizmete alınamayacağına karar verdi

02.06.2022 07:07
Japonya'da mahkeme, Tomari nükleer santralinin yeniden hizmete alınamayacağına karar verdi

Japonya'da mahkeme, tsunamiye yönelik önlemlerin yetersiz olması nedeniyle Tomari nükleer güç santralinin faaliyete geçirilemeyeceğine hükmetti.

Japonya'da mahkeme, tsunamiye yönelik önlemlerin yetersiz olması nedeniyle Tomari nükleer güç santralinin faaliyete geçirilemeyeceğine hükmetti.

Kuzeydeki Hokkaido'da 1000'den fazla müştekinin, Tomari santralinin yeniden hizmet vermesine karşı Hokkaido Electric Power (HEPCO) firmasına açtığı davada karar verildi.

Sapporo Bölge Mahkemesi kararında, olası tsunamiye karşı "zayıf güvenlik standartlarını gerekçe göstererek" santralin yeniden devreye alınamayacağına hükmetti.

Hakim Heyeti Başkanı Taniguçi Tetsuya, Japon firmanın, 3 reaktörlü tesiste depolanan tüketilmiş nükleer yakıtın "güvenliğine dair kanıt sunmadığını" açıkladı.

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Kaynak: AA

Mahkeme, Japonya, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da mahkeme, Tomari nükleer santralinin yeniden hizmete alınamayacağına karar verdi - Son Dakika


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