Son Dakika Haberleri: Japonya'da meclis, bilişimde ABD ile işbirliği anlaşmasını onayladı
Son Dakika Güncel Japonya'da meclis, bilişimde ABD ile işbirliği anlaşmasını onayladı - Son Dakika

Japonya'da meclis, bilişimde ABD ile işbirliği anlaşmasını onayladı

6 saat önce

Japonya, ABD ile e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek anlaşmayı kapsayan yasayı onayladı.

Japonya'da meclis, bilişimde ABD ile işbirliği anlaşmasını onayladı, System.String[]

Japonya, ABD ile e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek anlaşmayı kapsayan yasayı onayladı. İki ülke, yeni yasanın bilişim teknolojileri konusundaki kurallar için küresel bir standart belirleyeceğini belirtti.

Japonya'da üst meclis, ABD ile Japonya arasında e-ticaret ve diğer dijital işlemleri düzenleyecek anlaşmayı içeren yasayı onayladı. Japonya ve ABD'nin, video ve müzik içerikleri dahil olmak üzere elektronik veri akışını yasaklamayacağını veya kısıtlamayacağını garanti altına alacak anlaşmaya göre, iki ülke veri akışını tariflendirmeyecek. Böylece, Amazon ve Netflix gibi yayın servisleri Japonya'daki vergilerden muaf tutulacak.

Bilişim teknolojileri firmalarının iş yapmalarını ve fikri mülkiyetlerini korumalarını kolaylaştırmayı hedefleyen anlaşma uyarınca, hükümetler şirketlerin kendi sınırları içinde sunucu veya veri merkezi kurmalarını da istemeyecek. Anlaşma, Çin'in yerel verilerin ülke sınırlarının dışına ücretsiz transferini önleme çabalarının karşısında bir girişim olarak yorumlanıyor.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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