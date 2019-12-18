Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı - Son Dakika Dünya

Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı

6 saat önce

Japonya'da #MeToo hareketinin sembolü haline gelen gazeteci Shiori Ito ünlü bir haber sunucusuna açtığı tecavüz davasını kazandı. Japon mahkemesi çarşamba günü, sunucu Noriyuki Yamaguchi'nin Shiori Ito'ya verdiği zarardan dolayı 3,3 milyon yen (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı, System.String[]

Japonya'da #MeToo hareketinin sembolü haline gelen gazeteci Shiori Ito ünlü bir haber sunucusuna açtığı tecavüz davasını kazandı.


Japon mahkemesi çarşamba günü, sunucu Noriyuki Yamaguchi'nin Shiori Ito'ya verdiği zarardan dolayı 3,3 milyon yen (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı
Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:55 Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı - Son Dakika Haber
16:54 MHP'li Erdem: "450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek" - Son Dakika Haber
16:54 Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:52 Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Son Dakika Haber
16:50 CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi - Son Dakika Haber
16:36 Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı - Son Dakika Haber
16:28 Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]