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Japonya'da #MeToo hareketinin öncülerinden gazeteci Shiori Ito tecavüz davasını kazandı
6 saat önce
Japonya'da #MeToo hareketinin sembolü haline gelen gazeteci Shiori Ito ünlü bir haber sunucusuna açtığı tecavüz davasını kazandı. Japon mahkemesi çarşamba günü, sunucu Noriyuki Yamaguchi'nin Shiori Ito'ya verdiği zarardan dolayı 3,3 milyon yen (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.
Japonya'da #MeToo hareketinin sembolü haline gelen gazeteci Shiori Ito ünlü bir haber sunucusuna açtığı tecavüz davasını kazandı.
Japon mahkemesi çarşamba günü, sunucu Noriyuki Yamaguchi'nin Shiori Ito'ya verdiği zarardan dolayı 3,3 milyon yen (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:26
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