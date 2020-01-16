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Japonya'da 'modern kölelik' tartışması: Ağır çalışma koşulları yabancı işçileri kaçırıyor
6 saat önce
Japonya, yabancı işçilerin aradıklarını bulamadığı; çoğunun hayallerinin peşine düşüp hayal kırıklıkları yaşadığı bir ülke mi? Japonya’da ‘modern kölelik’ tartışması gündemde. Yabancı çalışanlar iş yerlerinden kaçıyor, kayıp sayısı 5 yılda yüzde 50 arttı.
Japonya, yabancı işçilerin aradıklarını bulamadığı; çoğunun hayallerinin peşine düşüp hayal kırıklıkları yaşadığı bir ülke mi?
Japonya'da nüfus hızla yaşlanıyor. Bu durumun bir sonucu olarak iş gücü açığı da artıyor. Hükümet, her geçen yıl daha fazla yabancı işçi ithal ederek bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Asya Pasifik ve dahi uzak coğrafya insanı için Japonya, ilk planda hayallerin gerçeğe dönüşebileceği bir yer. Gittikten sonrasına dair tablo ise pek çoğu için hiç de iç açıcı değil.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:57
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