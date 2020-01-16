Japonya'da 'modern kölelik' tartışması: Ağır çalışma koşulları yabancı işçileri kaçırıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da 'modern kölelik' tartışması: Ağır çalışma koşulları yabancı işçileri kaçırıyor - Son Dakika Dünya

Japonya'da 'modern kölelik' tartışması: Ağır çalışma koşulları yabancı işçileri kaçırıyor

6 saat önce

Japonya, yabancı işçilerin aradıklarını bulamadığı; çoğunun hayallerinin peşine düşüp hayal kırıklıkları yaşadığı bir ülke mi? Japonya’da ‘modern kölelik’ tartışması gündemde. Yabancı çalışanlar iş yerlerinden kaçıyor, kayıp sayısı 5 yılda yüzde 50 arttı.

Japonya'da 'modern kölelik' tartışması: Ağır çalışma koşulları yabancı işçileri kaçırıyor, System.String[]

Japonya, yabancı işçilerin aradıklarını bulamadığı; çoğunun hayallerinin peşine düşüp hayal kırıklıkları yaşadığı bir ülke mi?


Japonya'da nüfus hızla yaşlanıyor. Bu durumun bir sonucu olarak iş gücü açığı da artıyor. Hükümet, her geçen yıl daha fazla yabancı işçi ithal ederek bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Asya Pasifik ve dahi uzak coğrafya insanı için Japonya, ilk planda hayallerin gerçeğe dönüşebileceği bir yer. Gittikten sonrasına dair tablo ise pek çoğu için hiç de iç açıcı değil.

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Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:57 
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