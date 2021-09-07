Japonya'da Moderna aşısı yaptıran 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD'li ilaç şirket Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan yaptıran 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Şahsın daha önce içerisinde yabancı madde tespit edilen ve toplatma kararı alınan partiden aşılandığı kaydedilirken, aşılama ile ölüm sebebi arasında kesin bir ilişkinin bulunup bulunmadığı konusunda detaylı inceleme başlatıldı.

ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen Covid-19 aşılarının bazı tüplerinde paslanmaz çelik tespit edilmesi nedeniyle riskli partide yer alan 1.63 milyon doz aşının kullanımını askıya alan Japonya'da yan etki şüphesi büyüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, Moderna aşısı yaptıran 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. İsmi açıklanmayan ve alerji geçmişi bulunduğu öğrenilen 40'lı yaşlarındaki şahsın 11 Ağustos'ta aşılandıktan sonra ertesi gün hayatını kaybettiği belirtilirken, kendisine uygulanan dozun yabancı madde şüphesi ile toplatma kararı alınan partiden tedarik edildiği tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanlığı, aşılama ile ölüm nedeni arasında kesin ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Yaşanan son can kaybı ile Moderna aşısı olduktan sonra şüpheli şekilde hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükseldi. Japonya Sağlık Bakanlığı bu ay başında yaptığı açıklamada, 30'lu yaşlarındaki iki erkeğin Moderna aşısının 2. dozunu olduktan birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Şahısların içerisinde yabancı madde tespit edilen partideki aşılardan yaptırdığı kaydedilirken, buna rağmen ölümler ile aşılama arasında kesin bir ilişkinin henüz saptanmadığı vurgulanmıştı.

YABANCI MADDE SAPTANMIŞTI

Geçtiğimiz ay Moderna üretimi Covid-19 aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edildiği kamuoyuna yansımış, yapılan ilk incelemelerde bazı aşı tüplerinin üretim hatası sonucu paslanmaz çelik parçacıkları ile temas ettiğinin saptandığı açıklanmıştı. Ülke çapındaki 900 sağlık tesisine dağıtılan yaklaşık 1.63 milyon şüpheli dozun toplatılmasına karar verilirken, yaşananlar aşı seferberliğinin devam ettiği ülkede endişeye neden olmuştu.

Japonya, Moderna üretimi Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)