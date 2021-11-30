Japonya'da muhalefet Okinawa'daki ABD üssünün yerinin değiştirilmesine karşı - Son Dakika

Japonya'da ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderlik adayları, Okinawa'daki ABD üssünün yerinin değiştirilmesine karşı çıktı.

CDP Genel Başkan Edano Yukio'nun, olağan milletvekili genel seçimlerindeki sandalye kaybı sonrası istifasını duyurmasının ardından parti içinde liderlik seçimleri kampanya dönemi sürüyor.

Seçimlerde CDP Politika Şefi İzumi Kenta, Başbakanlık eski Özel Danışmanı Osaka Seiji, eski İçişleri ve İletişim Bakan Yardımcısı Ogawa Junya ile eski Sağlık, Çalışma ve Refah Bakan Yardımcısı Nişimura Çinami yarışacak.

Düzenledikleri basın toplantısında, Japonya-ABD ittifakının "Japonya diplomasisinin temel taşı" olduğunu vurgulayan adaylar, güneydeki Okinawa'da bulunan ABD'ye ait Futenma askeri üssünün eyalet içerisinde yerinin değişmesi planına karşı çıktıklarını açıkladı.

Burada konuşan Osaka, yerel halkın bu konuda endişeleri gözetilerek, iktidarın, bu politikasını ABD ile "yeniden müzakere etmesi" gerektiğini bildirdi.

Japonya-ABD ilişkilerine "istikrarlı ve gerçekçi" yaklaşacağını kaydeden Ogawa ise Okinawa dahil iki ülke arasında "eşitliği" gözeteceğini söyledi.

İzumi da Futenma üssünün yerinin değiştirilmesi planının "iptal edilmesini" istedi ve üssün durumuna ilişkin çözüm getirilmesi amacıyla yeni yollar arayacağını dile getirdi.

Nişimura, üssün bulunduğu konumdan Henoko'ya taşınmasının "Okinawa halkının istekleriyle örtüşmediğini" bildirerek, iktidara gelmeleri halinde CDP olarak üs planını iptal edeceklerini ve ABD ile yeniden masaya oturacaklarını kaydetti.

CDP'de hafta içinde seçilecek yeni liderin, partiyi 2022 Danışman Meclisi seçimlerine taşıması bekleniyor.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, yer değiştirme planının bölge halkına yönelik tehditlere karşı "tek çare" olduğunu belirterek, "Yerel halkın anlayışını kazanmak için yeterli çaba göstereceğiz." dedi.

Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesinde bulunan Futenma Hava Üssü'nün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko'ya taşınması planlanıyor.