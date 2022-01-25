Japonya'da muhalif parti, kurucularını "Hitler'e" benzeten eski Başbakan'dan özür bekliyor - Son Dakika

Japonya'da Nippon Ishin Partisi (JIP), kurucularını "Hitler'e" benzeten eski Başbakan Kan Naoto'dan özür beklediklerini açıkladı.

JIP Başkan Yardımcısı ve Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi, JIP kurucusu Haşimoto Toru'nun "Hitler'e benzetilmesine" tepki gösterdi.

"(Böyle yorumlara) uluslararası hukuk temelinde müsaade edilmemesi" gerektiğini belirten Yoşimura, "Nasıl bir insan hakları duygusuna sahip ki?" diye sordu ve Kan'dan özür beklediklerini dile getirdi.

JIP lideri ve Osaka Belediye Başkanı Matsui İçiro ise sosyal medya hesabı Twitter'dan söz konusu yorumu protesto ettiğini bildirdi.

Kan, Twitter'dan, JIP kurucusu Haşimoto'nun "etkili konuşmadaki maharetinin" kendisine "Savaş sonrası Almanya'yı yöneten Hitler'i anımsattığını" belirtmişti.

75 yaşındaki eski Başbakan, ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) bünyesinde siyasetini sürdürüyor.

JIP

Yaygın isimle "Nippon Ishin no Kai" Japonya'nın ikinci büyük nüfusuna sahip bölgesi Kansai'nin en kalabalık metropolü Osaka'yı merkez alıyor.

JIP, 11 sandalye ile girdiği Ekim 2021 olağan milletvekili genel seçimlerinde, meclis sandalye sayısını 3 kattan fazla artışla 41'e çıkarmıştı.

Bu sayıyla dikkatleri üzerine çeken ve muhalif kanatta siyasetini sürdüren JIP'in liderliğini Osaka Belediye Başkanı Matsui ve Osaka Valisi Yoşimura JIP'in yürütüyor.