- Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor- Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı - Son Dakika

- Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor- Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı

30.01.2021 10:02

- Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı Japonya'da 3 kişide daha Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona uğramış türünün tespit edildi.

- Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor

Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı

TOKYO - Japonya'da 3 kişide daha Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona uğramış türünün tespit edildi. Ülkede virüsün yeni türü ile enfekte olan hasta sayısı 59'a yükseldi.

Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 11 eyaletinde ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının sürdüğü Japonya'da mutasyon endişelerini artıran bir gelişme yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona uğramış yeni türünün 3 kişide daha görüldüğü bildirildi. Yurt dışı geçmişi bulunmayan 50 yaşlarındaki bir Tokyo sakininde İngiltere'de görülen mutasyon türünden rastlandığı ifade edildi. Ayrıca hastanın virüsün yeni tipini taşıdığının, Sağlık Bakanlığı tarafından testi pozitif çıkan bin 700 kişinin test sonuçları üzerinde yaptığı genetik incelemede tespit edildiği kaydedildi.

İki yurt dışı kaynaklı vak'a

Covid-19'un İngiltere mutasyonuna bu ay içinde yurt dışından Japonya'ya gelen 2 kişide daha rastlandığı duyuruldu. 21 Ocak'ta Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na inen 50 yaşlarındaki bir erkek ile 22 Ocak'ta Haneda Uluslararası Havalimanı'na inen 20'li yaşlardaki 1 kadının virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni tipini taşıdığı doğrulandı. Şahısların İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat geçmişinin bulunduğu öğrenildi. Son gelişmelerle birlikte ülkedeki mutasyona uğramış Covid-19 vak'alarının toplam sayısı 59'a yükseldi.

Japonya'da dün itibarıyla ülke genelindeki toplam vak'a sayısı ise 384 bin 670'e ulaşırken, 5 bin 610 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

- Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor- Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı
- Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor- Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı
- Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor- Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı
- Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor- Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı

Koronavirüs, İngiltere, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'da mutasyon Covid-19 vak'aları giderek artıyor- Mutasyona virüs vak'alarının sayısı 59'a ulaştı - Son Dakika


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