- Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı - Son Dakika

- Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı

17.03.2021 14:51

- Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen mutasyon Covid-19 vaka sayısının 399'a yükseldiğini açıkladı.

- Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı

TOKYO - Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen mutasyon Covid-19 vaka sayısının 399'a yükseldiğini açıkladı.

Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette devam olağanüstü hal uygulamasının Pazar günü sona ermesi beklenen Japonya'da, Sağlık Bakanlığı ülkede görülen mutasyon Covid-19 vakalarına dair son verileri paylaştı. Salı gününe kadarki bir haftalık süre zarfında 128 kişiye daha Covid-19'un farklı türlerinin bulaştığının tespit edildiği, vakaların tümünü İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının oluşturduğu bildirildi. Son gelişme ile birlikte ülkede şimdiye kadar Covid-19'un mutasyona uğramış türlerine yakalanan kişi sayısı 399'a yükseldi.

374 kişinin virüsün İngiltere'de görülen türünden enfekte olduğu belirtilirken, Brezilya'da mutasyonuna yakalanan kişi sayısının ise 17 olduğu kaydedildi. 8 kişiye ise korona virüsün Güney Afrika mutasyonunun bulaştığı ifade edildi.

OHAL kararı için gözler yarında

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise yalnızca Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette süren Covid-19 OHAL'i ile ilgili yaptığı açıklamada, uygulamayı planlandığı üzere Pazar günü sonlandırmayı düşündüklerini duyurdu. Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerini alacak olan Suga'nın OHAL'e ilişkin son kararı yarın vermesi bekleniyor.

Süresi uzatılmıştı

Japonya'da hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette 7 Ocak'ta OHAL ilan etmiş, uygulamanın kapsamı 11 eyaleti içine alacak şekilde genişletilmişti. Daha sonra süresi uzatılan OHAL'in son olarak Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağı bildirilmişti. Hükümetin ilk planına göre 7 Mart'ta tamamen sona ereceği açıklanan uygulamanın süresi, vaka sayıları ve sağlık sisteminin durumu göz önüne alınarak 21 Mart'a kadar uzatılmıştı.

Japonya'da bugün tespit edilen bin 535 yeni korona virüs vakası ile toplam vaka sayısı 451 bin 984'e yükseldi. Son 24 saatte 36 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı da 8 bin 738'e ulaştı.

- Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı
- Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı
- Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı
- Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı

Sağlık Bakanlığı, Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'da mutasyon Covid-19 vaka sayısı 399'a ulaştı - Son Dakika


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