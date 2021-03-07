Japonya'da Myanmar'daki askeri yönetime karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Japonya'da Myanmar'daki askeri yönetime karşı gösteri düzenlendi

07.03.2021 21:07
Japonya'da Myanmar'daki askeri yönetime karşı gösteri düzenlendi, System.String[]

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbe protesto edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbe protesto edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, 120'den fazla Myanmar vatandaşı, başkent Tokyo'nun Şincuku bölgesindeki Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

"Askeri yönetimi tanımayın", "Quad (ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan dörtlü ittifak) ittifakını destekliyoruz" ve "askeri yönetimi sonlandırın" pankartlarının taşındığı gösteride, tutuklu bulunan Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile iktidar partisinin önde gelenlerinin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Grup, Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo'dan, Myanmar'daki siyasilerin serbest bırakılması ve ülkede demokrasinin tesis edilmesi için orduya baskı yapmasını istedi.

Myanmarlı hemşire Lae Lae Lwin, yaptığı konuşmada, "Özellikle gençler olarak biz sesimizi duyurmak için toplandık. Japonya hükümetinin şiddeti durdurmak ve süreci dönüştürmek için orduya baskı uygulamasını istiyoruz." dedi.

Grup tarafından Savunma Bakanı Kişi'ye hitaben yazılan mektup Bakanlık yetkilisine teslim edildi.

Öte yandan ülkenin batısındaki Kobe şehrinde de yaklaşık 400 kişi Myanmar'daki askeri yönetime karşı gösteri düzenledi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 58 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Myanmar'daki askeri yönetime karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika


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